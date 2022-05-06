Rômulo comemora contribuição no resultado do primeiro triunfo do Novorizontino

Nesta última quarta (4), de virada, o Novorizontino venceu o CRB, no Jorjão, pelo Campeonato Brasileiro. O triunfo por 3 a 1 possibilitou que a equipe respirasse fora do Z-4 da competição. Rômulo, atacante da equipe, entrou no segundo tempo e realizou a assistência para o gol de Douglas Baggio, que sacramentou o placar final. Em entrevista, o atleta disse estar contente com a colaboração no jogo.– Fico feliz por ter entrado e ajudado a equipe em nossa primeira vitória na Série B. Além da assistência, o mais importante foi o time ter se portado bem durante os 90 minutos e conseguir sair com os três pontos. Estávamos precisando dessa vitória e graças a Deus fomos abençoados – destacou Rômulo.
Visando embalar mais resultados positivos, Rômulo fez questão de ressaltar a determinação do grupo e o planejamento para o próximo compromisso da tabela: – Precisávamos dessa vitória para termos a nossa confiança de volta. E, agora, temos mais um jogo em casa para podermos embalar de vez na Série B. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. O Ituano tem um time muito qualificado e já mostrou isso no Paulistão. Mas vamos aproveitar o fator casa, ao lado do nosso torcedor, para sairmos com os três pontos – disse o atleta.
O duelo entre Novorizontino e Ituano acontece neste sábado (07), em Novo Horizonte, às 19h (de Brasília).