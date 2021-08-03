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futebol

Rômulo assina com o CD Rongcheng e espera fazer história na China

Meia passou os últimos anos na Coreia do Sul
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Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 12:52
Crédito: Rômulo possui experiência no futebol asiático (Divulgação / CD Rongcheng
Destaque do Busan I Park, da Coreia do Sul, nos últimos anos, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, assinou com o CD Rongcheng, da China, para as próximas três temporadas. Feliz com esse novo desafio, o jogador falou sobre sua expectativa.- Estou muito feliz com esse novo desafio no futebol chinês. Vai ser uma oportunidade grande para mim e espero conquistar tudo aqui. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos no clube e no país - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é conquistar o acesso esse ano.
- Vamos trabalhar muito para conquistar o acesso esse ano. O grupo é muito bom e isso vai ajudar muito ao longo da temporada.

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