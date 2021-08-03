Rômulo assina com o CD Rongcheng e espera fazer história na China

Destaque do Busan I Park, da Coreia do Sul, nos últimos anos, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, assinou com o CD Rongcheng, da China, para as próximas três temporadas. Feliz com esse novo desafio, o jogador falou sobre sua expectativa.- Estou muito feliz com esse novo desafio no futebol chinês. Vai ser uma oportunidade grande para mim e espero conquistar tudo aqui. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos no clube e no país - afirmou.