Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Romildo Bolzan sobre rebaixamento do Grêmio: 'Estou no fundo do poço'

Presidente do Tricolor não escondeu a chateação pela queda do Tricolor para a Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 17:33

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 17:33

Após 16 anos, o Grêmio está de volta a Série B do futebol brasileiro e o trabalho para regressar à elite será pesado nos próximos meses.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em conversa com o ge, o Romildo Bolzan abriu o jogo e deixou claro que, se pudesse, teria tomado algumas decisões diferentes ao longo do ano.
‘Poderia ter feito, mas não cabe aqui. Se eu disser alguma coisa nesse sentido, vou polemizar uma situação que poderia justificar algumas coisas, mas poderia comprometer outra. Não estou disposto mais a este tipo de coisa. Já paguei toda minha conta, já estou por baixo, no fundo do poço e agora estou no momento de amargura. Na verdade, tenho que trabalhar intensamente para um contexto de recuperação de elenco, sabendo que algumas coisas poderiam não ter acontecido e aconteceram em 2021. Que não se repita em 2022’, declarou.
Abalado pelo rebaixamento, o mandatário revelou que seus dias tem sido mais complicados por conta da situação do Tricolor.
‘Me confesso muito abatido, muito entristecido, meu sono tem sido muito leve. Me acordo com dor, amargurado, angustiado. Porque coloco em mim a responsabilidade de tudo isso’.
Crédito: RomildoBolzanéopresidentedoGrêmio(Foto:FélixZucco/AgenciaRBS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados