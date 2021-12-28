Romildo Bolzan sobre rebaixamento do Grêmio: 'Estou no fundo do poço'

Após 16 anos, o Grêmio está de volta a Série B do futebol brasileiro e o trabalho para regressar à elite será pesado nos próximos meses.

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Em conversa com o ge, o Romildo Bolzan abriu o jogo e deixou claro que, se pudesse, teria tomado algumas decisões diferentes ao longo do ano.

‘Poderia ter feito, mas não cabe aqui. Se eu disser alguma coisa nesse sentido, vou polemizar uma situação que poderia justificar algumas coisas, mas poderia comprometer outra. Não estou disposto mais a este tipo de coisa. Já paguei toda minha conta, já estou por baixo, no fundo do poço e agora estou no momento de amargura. Na verdade, tenho que trabalhar intensamente para um contexto de recuperação de elenco, sabendo que algumas coisas poderiam não ter acontecido e aconteceram em 2021. Que não se repita em 2022’, declarou.

Abalado pelo rebaixamento, o mandatário revelou que seus dias tem sido mais complicados por conta da situação do Tricolor.

‘Me confesso muito abatido, muito entristecido, meu sono tem sido muito leve. Me acordo com dor, amargurado, angustiado. Porque coloco em mim a responsabilidade de tudo isso’.