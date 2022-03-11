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futebol

Romildo Bolzan sobre Gre-Nal: 'O pior da minha vida'

Presidente do Tricolor não escondeu a sua decepção com a derrota no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 15:57

Publicado em 11 de Março de 2022 às 15:57

A última quarta-feira foi triste para o torcedor do Grêmio, que viu o seu time render abaixo do esperado e ser derrotado pelo Internacional.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O presidente Romildo Bolzan deu as caras para explicar o momento da equipe e não escondeu a sua frustração.
‘Nós jogamos muito mal. Jogamos pessimamente. Se tu olhares esse jogo de hoje, vai dizer: Vamos começar tudo de novo. O pior Gre-Nal da minha vida. Nunca vi o Grêmio em um clássico desta forma. Isso serve para corrigir, ajustar. O departamento de futebol está fazendo isso. Vamos buscar. O mercado tá restrito. Esse jogo assusta. Não vamos esconder da torcida, que nos incentivou durante todo momento. É isso que iremos precisar, esse apoio no final do jogo’, afirmou em coletiva.
'Foi um fracasso, um insucesso tremendo. Acreditamos nos jogadores. Vamos passar por isso trabalhando. Não tem terra rasada. Podemos sim ir ao mercado, temos condições de fazer investimento, temos crédito’.
Crédito: Foto:FélixZucco/AgenciaRBS

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