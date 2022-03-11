Romildo Bolzan sobre Gre-Nal: 'O pior da minha vida'

‘Nós jogamos muito mal. Jogamos pessimamente. Se tu olhares esse jogo de hoje, vai dizer: Vamos começar tudo de novo. O pior Gre-Nal da minha vida. Nunca vi o Grêmio em um clássico desta forma. Isso serve para corrigir, ajustar. O departamento de futebol está fazendo isso. Vamos buscar. O mercado tá restrito. Esse jogo assusta. Não vamos esconder da torcida, que nos incentivou durante todo momento. É isso que iremos precisar, esse apoio no final do jogo’, afirmou em coletiva.