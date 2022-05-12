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futebol

Romildo Bolzan recebeu convite para se candidatar ao governo do RS, mas negou

Presidente do Grêmio descartou a possibilidade de deixar a presidência antes de fim do mandato...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2022 às 18:36
Após especulações que circulam desde o ano de 2020 onde o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, deixaria o comando do Imortal para se candidatar ao governo do estado do Rio Grande do Sul, o próprio dirigente fez questão de esclarecer a situação.>Lista dos dez clubes do Brasil com mais receitas em 2021Em entrevista coletiva dada nesta quinta-feira (12), Romildo admite que foi convidado por integrantes do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para ser a figura da legenda nas eleições estaduais previstas para acontecer em outubro.
Porém, fazendo questão de ressaltar que o seu compromisso em se manter à frente do clube gaúcho até o fim de seu mandato, algo que ocorre no fim de 2022, acabou pesando na decisão de recusar o convite.
O mandatário do Grêmio também pontuou que fez uma avaliação onde reconheceu que já poderia ter prestado o devido esclarecimento em outra oportunidade, algo que evitaria a continuidade da especulação nos bastidores:
- De fato recebi o convite do meu partido, de uma maneira unânime, uníssona, numa só voz, fez o convite para concorrer ao governo do Estado. Como cidadão e militante, me sinto orgulhoso do convite. É um reconhecimento de tudo que possa expressar de representatividade na sociedade. Sou muito grato ao PDT pelo convite. Neste momento, disse que não poderia aceitar, que vou cumprir o mandato no Grêmio.
- Podem perguntar de uma maneira ou outra, por que demorou tanto? Recebi o convite, fizemos uma situação de avaliação e aqui faço uma mea-culpa sincera. Acho que a avaliação de ter demorado na resposta, esse erro cometi. Deveria ter encerrado o assunto antes, mas às vezes a gente se equivoca. Deixei ambientes tomarem proporções que não deveriam. Estou estancando o assunto. Digo aqui é definitivo. Não tem outra possibilidade. O assunto é pauta encerrada - acrescentou.Romildo é mandatário do clube desde 2014 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

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