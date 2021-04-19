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Romildo Bolzan quer definir situações políticas no Grêmio para escolher o novo técnico

Presidente deixou claro que vai escolher o vice de futebol e depois vai buscar um novo treinador...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:17
Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS
Os bastidores do Grêmio pegam fogo desde a última quinta-feira, quando Renato Portaluppi foi demitido e fechou uma passagem de quase cinco anos no clube.
Desde então, diversos nomes aparecem entre os cotados para assumir o Tricolor e Tiago Nunes, livre no mercado após sair do Corinthians, é o favorito.
Porém, em meio a tantos rumores, o presidente Romildo Bolzan pediu a palavra com a imprensa e deixou claro que o novo técnico será anunciado após ‘ajeitar a casa’ com o anúncio do novo vice de futebol.
‘Primeiro vamos resguardar politicamente. A partir daí, vamos começar a trabalhar nos nomes’, projetou.
'Estamos em um período de transição, utilizando bastante garotos, em uma realidade diferente este ano. Vamos usar a base sólida que temos no clube e a partir disso vamos fazer contratações pontuais', assegurou.
Calendário
O treinador que assumir o Grêmio terá pela frente o Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana.

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