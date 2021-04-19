Romildo Bolzan quer definir situações políticas no Grêmio para escolher o novo técnico

Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS

Os bastidores do Grêmio pegam fogo desde a última quinta-feira, quando Renato Portaluppi foi demitido e fechou uma passagem de quase cinco anos no clube.

Desde então, diversos nomes aparecem entre os cotados para assumir o Tricolor e Tiago Nunes, livre no mercado após sair do Corinthians, é o favorito.

Porém, em meio a tantos rumores, o presidente Romildo Bolzan pediu a palavra com a imprensa e deixou claro que o novo técnico será anunciado após ‘ajeitar a casa’ com o anúncio do novo vice de futebol.

‘Primeiro vamos resguardar politicamente. A partir daí, vamos começar a trabalhar nos nomes’, projetou.

'Estamos em um período de transição, utilizando bastante garotos, em uma realidade diferente este ano. Vamos usar a base sólida que temos no clube e a partir disso vamos fazer contratações pontuais', assegurou.

Calendário