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futebol

Romildo Bolzan prega união entre torcida e time

Dirigente relembrou que as conquistas dos últimos anos ficaram marcadas pela sintonia entre arquibancada e campo...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 18:33
Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS
Após os protestos no desembarque do Grêmio em Porto Alegre, o presidente Romildo Bolzan chamou a responsabilidade e conversou com a imprensa na tarde desta sexta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho.Consciente do momento complicado, o dirigente pediu um voto de confiança dos torcedores e garantiu que a má fase vai passar.
‘Essa situação é momentânea e não vai ficar permanentemente. Confio nisso por uma razão muito simples: temos um elenco que vai dar a volta por cima. Um treinador capaz de dar a volta por cima e, sinceramente, o pior diagnóstico é jogar a toalha. Estamos todos juntos no sentido de elevar a moral, do nível de confiança do grupo e da comissão técnica. E, principalmente, temos a avaliação que o cenário que temos é um cenário de plena recuperação. Acredite a torcida nisso. Estamos convencidos que o melhor é ficarmos como estamos e vamos passar por isso’, disse o presidente.
Bolzan também afirmou que os últimos anos de vitória do Grêmio foi uma união entre arquibancada, elenco e diretoria.
‘Ninguém tem que baixar a cabeça. O que nos conduziu até este momento com vitórias é a união plena do clube, do futebol e do torcedor’, afirmou.
No domingo, o Grêmio volta a campo pelo Brasileirão. O adversário é o Palmeiras, na Arena. Na quarta-feira da próxima semana, o Tricolor visita o Internacional, pela fase de grupos da Libertadores.

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