Romildo Bolzan explica a saída de Portaluppi do Grêmio

‘O Grêmio e o Renato em comum acordo, venho noticiar aqui o fim do seu contrato de trabalho e seu relacionamento profissional com o clube nesse dia. O Grêmio só tem a agradecer o treinador, a sua comissão técnica que sai junto com ele, só tem a fazer elogios a sua conduta e na vida exatamente chega o momento que há a necessidade de tomar caminhos novos. E os caminhos novos se dão exatamente na perspectiva de desejar ao Renato um grande sucesso no que vier pela frente, assim como o Grêmio também continuará na sua trajetória de vitórias e principalmente uma trajetória de conquistas’, afirmou na coletiva.