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futebol

Romildo Bolzan explica a saída de Portaluppi do Grêmio

Em coletiva de imprensa, o mandatário afirmou que a decisão foi em comum acordo...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 17:55
Crédito: Treinador considerou que adversário 'não fez grandes atuações' (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Após a queda na Libertadores da América, Renato Gaucho e Grêmio decidiram encerrar um casamento que durava desde a temporada 2016 e que se desgastou ao longo do tempo.
+ Quem venceria um duelo entre Seleção do Nordeste e Seleção do Sudeste hoje? Veja os times!
Nesta quinta-feira, o presidente Romildo Bolzan concedeu entrevista e revelou que as duas partes decidiram em comum acordo fechar o terceiro ciclo de Portaluppi como técnico no Tricolor.
‘O Grêmio e o Renato em comum acordo, venho noticiar aqui o fim do seu contrato de trabalho e seu relacionamento profissional com o clube nesse dia. O Grêmio só tem a agradecer o treinador, a sua comissão técnica que sai junto com ele, só tem a fazer elogios a sua conduta e na vida exatamente chega o momento que há a necessidade de tomar caminhos novos. E os caminhos novos se dão exatamente na perspectiva de desejar ao Renato um grande sucesso no que vier pela frente, assim como o Grêmio também continuará na sua trajetória de vitórias e principalmente uma trajetória de conquistas’, afirmou na coletiva.

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