Romênia x Alemanha: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, a Romênia recebe, na National Arena, em Bucareste, a Alemanha, pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto, válido pelo Grupo J da competição, terá início às 15:45h (de Brasília).
Veja a tabela das EliminatóriasA Seleção da Romênia chega no confronto contra a Seleção da Alemanha após uma vitória por 3 a 2 contra a Macedônia do Norte nesta quinta-feira e, apesar de ter ciência da dificuldade que um confronto contra os alemães carrega, busca somar pontos nas Eliminatórias.
- Os romenos são uma equipa diferente da Islândia. Eles são muito mais ofensivos do que os islandeses mostraram. Seremos confrontados com outras tarefas - disse Joachim Low, treinador da Alemanha.
Os alemães estão em alta novamente, e venceram a Islândia por 3 a 0 na última quinta-feira com amplo domínio da partida. Os últimos jogos de Low no comando da seleção podem servir para trilhar um caminho positivo até a Copa do Mundo.
- Se temos o nosso adversário em vista amanhã ou no EURO, temos de estabilizar e melhorar ainda mais. Implementámos bem as coisas no curto espaço de tempo, mas ainda não estou completamente satisfeito - falou o comandante alemão.FICHA TÉCNICAROMÊNIA X ALEMANHA - Eliminatórias da Europa, Grupo J - 2ª rodada
Data e horário: 28/03/2021, às 15:45h (de Brasília) Local: National Arena, em Bucareste (ROM)Árbitro: Clement TurpinAssistentes: Nicolas Danos e Cyril GringoreOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports
ROMÊNIA (Treinador: Mirel Radoi)Nita; Popescu, Chiriches, Burca e Bancu; Marin, Stanciu, Man, Hagi e Mihaila; Keseru.
ALEMANHA (Treinador: Joachim Low)Neuer; Klostermann, Ginter, Rudiger e Can; Kimmich, Goretzka e Gundogan; Havertz, Sané e Gnabry.