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futebol

Romarinho liga o sinal de alerta para a falta de concentração do Fortaleza

Atacante acredita que a falta de atenção tem sido o principal pecado da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 18:43

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:43

Crédito: Bruno Oliveira
A situação do Fortaleza no Brasileirão é preocupante. Sem vencer nos últimos três jogos, o Leão despencou na tabela de classificação e agora tenta a sua recuperação contra o Ceará, em clássico marcado para o fim de semana.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Uma das armas do técnico Marcelo Chamusca para conquistar os três pontos é o atacante Romarinho, que volta ao time após se recuperar da Covid-19.
Na visão do jogador, o principal ponto fraco do Fortaleza nos últimos jogos é a falta de concentração, que tem pesado em momentos decisivos.‘O que está faltando para a gente é um pouquinho de concentração nas partidas e estar mais focado em busca das vitórias porque a gente da dificuldade do campeonato e essas oscilações que estão ocorrendo entre as partidas estão nos complicando’, declarou.
Após 25 partidas, o Leão do Pici é o 13º colocado do Brasileirão, com 30 pontos.

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