Romarinho liga o sinal de alerta para a falta de concentração do Fortaleza

Crédito: Bruno Oliveira

A situação do Fortaleza no Brasileirão é preocupante. Sem vencer nos últimos três jogos, o Leão despencou na tabela de classificação e agora tenta a sua recuperação contra o Ceará, em clássico marcado para o fim de semana.

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Uma das armas do técnico Marcelo Chamusca para conquistar os três pontos é o atacante Romarinho, que volta ao time após se recuperar da Covid-19.

Na visão do jogador, o principal ponto fraco do Fortaleza nos últimos jogos é a falta de concentração, que tem pesado em momentos decisivos.‘O que está faltando para a gente é um pouquinho de concentração nas partidas e estar mais focado em busca das vitórias porque a gente da dificuldade do campeonato e essas oscilações que estão ocorrendo entre as partidas estão nos complicando’, declarou.