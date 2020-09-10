Romarinho, do Fortaleza, se torna o maior driblador do Brasileirão

Crédito: Bruno Oliveira

Após duas derrotas consecutivas, para Ceará e Flamengo, respectivamente, o Fortaleza voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. De pênalti, Wellington Paulista - sempre ele - marcou o gol único do triunfo cearense sobre o Sport, nessa quarta-feira. Mérito do camisa 9, mas também de Romarinho, autor da jogada que resultou na marcação da falta.

O rápido ponta entrou driblando na área e acabou sendo derrubado por Luciano Juba. Penalidade marcada pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e batida pelo artilheiro. Essa, porém, não foi a única jogada individual do atacante. Romarinho terminou a partida com seis dribles certos em nove tentados. Ninguém driblou tanto quanto o camisa 20. Aliás, isso tem sido comum neste Brasileirão.

Romarinho é disparado o maior driblador do campeonato até este momento. Em nove jogos, o jogador já realizou 30 dribles certos, cinco a mais do que Keno, do Atlético Mineiro, o segundo no ranking. Confira o top 10:

MAIORES DRIBLADORES DO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore