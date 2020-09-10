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futebol

Romarinho, do Fortaleza, se torna o maior driblador do Brasileirão

Atacante sofreu o pênalti que originou o gol da vitória do Fortaleza sobre o Sport...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:26

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 10:26
Crédito: Bruno Oliveira
Após duas derrotas consecutivas, para Ceará e Flamengo, respectivamente, o Fortaleza voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. De pênalti, Wellington Paulista - sempre ele - marcou o gol único do triunfo cearense sobre o Sport, nessa quarta-feira. Mérito do camisa 9, mas também de Romarinho, autor da jogada que resultou na marcação da falta.
O rápido ponta entrou driblando na área e acabou sendo derrubado por Luciano Juba. Penalidade marcada pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e batida pelo artilheiro. Essa, porém, não foi a única jogada individual do atacante. Romarinho terminou a partida com seis dribles certos em nove tentados. Ninguém driblou tanto quanto o camisa 20. Aliás, isso tem sido comum neste Brasileirão.
Romarinho é disparado o maior driblador do campeonato até este momento. Em nove jogos, o jogador já realizou 30 dribles certos, cinco a mais do que Keno, do Atlético Mineiro, o segundo no ranking. Confira o top 10:
MAIORES DRIBLADORES DO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore
1º - Romarinho - Fortaleza - 30 dribles2º - Keno - Atlético-MG - 25 dribles3º - Patrick - Internacional - 23 dribles4º - Pepê - Grêmio - 22 driblesArtur - Red Bull Bragantino - 22 driblesVictor Andrade - Goiás - 22 dribles7º - Soteldo - Santos - 21 driblesÉverton Ribeiro - Flamengo - 21 dribles9º - Talles Magno - Vasco - 20 driblesMichel Araújo - Fluminense - 20 dribles

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