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futebol

Romarinho crava: 'Merecíamos a vitória'

Atacante do Fortaleza acredita que o seu time jogou melhor e merecia sorte melhor na partida...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 00:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 00:39
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
No encerramento da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza visitou o Corinthians e ficou no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Leão ficou na 14ª colocação, com cinco pontos ganhou.Autor do gol Tricolor na partida, o atacante Romarinho acredita que o Leão do Pici merecia sorte melhor no confronto.
‘Acho que merecíamos a vitória, fizemos uma excelente partida, criamos chances, mas fizemos só um gol. Mas esse empate vai nos ajudar muito no decorrer do campeonato’, disse na saída de campo.
O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, quando encara o Bragantino, a partir das 21h (Horário de Brasília), na Arena Castelão.

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