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futebol

Romarinho comemora empate no Morumbi: 'Estamos vivos'

Atacante marcou o gol de empate do Leão e ajudou o seu time a sair de campo com um bom resultado...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 00:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 00:09
Crédito: Paulo Pinto/Saopaulofc.net
O Fortaleza está mais vivo do que nunca no duelo de quartas de final contra o São Paulo da Copa do Brasil. No Morumbi, a equipe Tricolor saiu em desvantagem por 2 a 0, mas arrancou o empate nos minutos finais.
O resultado foi muito comemorado dentro de campo, principalmente por Romarinho, autor do segundo gol.
‘Acabei errando o passe no meio que resultou no gol do São Paulo. Procurei ficar concentrado na partida, qualquer momento tem oportunidade de fazer o gol. Consegui, estamos vivos em busca da classificação. A gente não pode dar certeza, mas vamos trabalhar para garantir a vaga’, afirmou à TV Globo.
No confronto da volta, o Fortaleza avança se vencer na Arena Castelão. Empate leva a decisão para os pênaltis.

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