futebol

Romarinho cobra desatenção do Fortaleza no revés fora de casa

Meia-atacante demonstrou chateação após nova derrota do Leão no Campeonato Brasileiro...
Publicado em 

17 jan 2021 às 23:54

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro continua delicada. Nesta domingo, a equipe foi massacrada pelo Internacional e permanece colado na zona de rebaixamento.
Na saída de campo, o meia-atacante Romarinho cobrou a falta de atenção dos companheiros, que custou caro no fim do jogo.
‘A gente tem que entrar ligado do início até o final. O que marcou essa derrota foi a nossa desatenção no começo do jogo. Até corremos bastante, mas não conseguimos sair com o resultado positivo. Vamos trabalhar bastante para sair com os próximos três pontos’, declarou ao Premiere.
Com o revés no Beira-Rio, o Fortaleza encerra a rodada na 16ª colocação, com 32 pontos.

