Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Romão acredita em boas partidas do CRB na Série B para buscar o acesso

Lateral vem sendo titular e tem chances reais de ajudar a equipe a subir para a Série A...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 18:32

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 18:32

Crédito: Divulgação / CRB
Titular do CRB, o lateral-esquerdo Guilherme Romão quer manter o ótimo momento com a camisa do Galo na reta final de temporada. Feliz com tudo que tem acontecido, o jogador, com passagens pelo Botafogo-SP e São Bento, falou sobre essa importante evolução.- Esse ano tem sido muito especial para mim individualmente. Tenho evoluído a cada partida e melhorando meus números no clube. Espero terminar o ano com essa intensidade para ajudar o CRB nos próximos jogos.
Segundo o defensor, a meta do grupo é evoluir na temporada.- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e terminar o ano brigando nesta parte de cima da Série B. Estamos motivados para isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados