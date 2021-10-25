Romão acredita em boas partidas do CRB na Série B para buscar o acesso

Titular do CRB, o lateral-esquerdo Guilherme Romão quer manter o ótimo momento com a camisa do Galo na reta final de temporada. Feliz com tudo que tem acontecido, o jogador, com passagens pelo Botafogo-SP e São Bento, falou sobre essa importante evolução.- Esse ano tem sido muito especial para mim individualmente. Tenho evoluído a cada partida e melhorando meus números no clube. Espero terminar o ano com essa intensidade para ajudar o CRB nos próximos jogos.