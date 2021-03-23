Romano Mussolini, bisneto de ditador fascista italiano, assina contrato profissional com a Lazio

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Nesta terça-feira, a Lazio anunciou que o zagueiro Romano Mussolini, da base do clube italiano, assinou um contrato profissional com o time por três temporadas. O sobrenome do jogador de 18 anos não é incomum, visto que Romano é bisneto de Benito Mussolini, ditador fascista e aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial.

Veja a tabela do Italiano- Estou muito feliz por ter assinado meu primeiro contrato profissional com a Lazio e por vestir esta camisa por mais três anos - publicou Romano em seu Instagram.

O novo zagueiro do futebol profissional da Lazio usa o sobrenome 'Floriani' em seu Instagram, ao contrário do famoso Mussolini, da família de sua mãe, Alessandra, que é Membro do Parlamento Europeu pela 'Fratelli d'Italia', partido conservador italiano.