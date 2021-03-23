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Romano Mussolini, bisneto de ditador fascista italiano, assina contrato profissional com a Lazio

Jogador da base do clube italiano, zagueiro de 18 anos assina com a Lazio por três temporadas...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 18:54
Crédito: Reprodução / Instagram
Nesta terça-feira, a Lazio anunciou que o zagueiro Romano Mussolini, da base do clube italiano, assinou um contrato profissional com o time por três temporadas. O sobrenome do jogador de 18 anos não é incomum, visto que Romano é bisneto de Benito Mussolini, ditador fascista e aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial.
Veja a tabela do Italiano- Estou muito feliz por ter assinado meu primeiro contrato profissional com a Lazio e por vestir esta camisa por mais três anos - publicou Romano em seu Instagram.
O novo zagueiro do futebol profissional da Lazio usa o sobrenome 'Floriani' em seu Instagram, ao contrário do famoso Mussolini, da família de sua mãe, Alessandra, que é Membro do Parlamento Europeu pela 'Fratelli d'Italia', partido conservador italiano.
Uma minoria de ultras torcedores da Lazio são conhecidos pelo apoio à ideologias neonazistas e fascistas, além da exaltação à imagem de Benito Mussolini. O clube italiano, porém, não incorpora ou apoia tais grupos preconceituosos.

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