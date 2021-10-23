  Roma x Napoli: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
Roma x Napoli: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Napoli está na ldierança com 100% de aproveitamento após as oito primeiras rodadas e enfrenta a Roma em momento frágil após sofrer goleada na Conference League...

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 13:59

Crédito: TIZIANA FABI / AFP
Vivendo um ótimo momento na temporada e com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano após as oito primeiras rodadas, o Napoli viaja para encarar a Roma, neste domingo, às 13h (horário de Brasília). Por outro lado, a equipe de José Mourinho vive uma fase conturbada após sofrer uma goleada por 6 a 1 na Conference League.Velho conhecido
- Não haverá um passado para derrotar, mas sim uma partida muito importante para o futuro do Napoli que devemos tentar vencer. É um confronto direto contra um dos clubes mais cobiçados da Itália e que brigará por uma vaga na Champions League - analisou Luciano Spalletti, técnico do Napoli.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Momento ruim
Apesar de ter sido goleada por 6 a 1 para o Bodo/Glimt na Conference League, a Roma não faz um papel ruim no Campeonato Italiano. A equipe de José Mourinho ocupa a 4ª colocação na classificação, mas também vem de derrota por 1 a 0 para a Juventus no Calcio.
FICHA TÉCNICA:Roma x Napoli
Data e horário: 24/10/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ROMA (Técnico: José Mourinho)Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez e Viña; Veretout e Cristante; Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan; Abraham
Desfalques: Chris Smalling (machucado)
NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly, Rui; Anguissa e Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen e Insigne
Desfalques: Nenhum

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

