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Roma x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipes fazem duelo na capital italiana neste domingo em confronto de times que estão dentro do G-4 neste momento. Milan tenta a sétima vitória consecutiva no torneio...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 11:28

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 11:28
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Tem promessa de grande jogo pelo Campeonato Italiano neste domingo. Em partida válida pela 11ª rodada da competição nacional, a Roma recebe o Milan no Estádio Olímpico, na capital do País da Bota. O duelo acontece às 16h45 (de Brasília).ROMASonhando em voltar a disputar a Champions League, a Roma faz boa campanha e neste momento ocupa o quarto lugar. Para vencer mais uma, porém, a equipe de José Mourinho precisará derrubar um dos melhores times do campeonato. Na última rodada, o time da capital venceu o Cagliari por 2 a 1.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
MILANAinda invicto depois de dez partidas disputadas, o Milan divide a liderança com o Napoli, mas perde nos critérios de desempate. Dono do segundo melhor ataque e da segunda melhor defesa, o time rubro-negro tentará a sétima vitória consecutiva. Na última rodada, triunfo sobre o Torino, por 1 a 0.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021FICHA TÉCNICA
Roma x MilanLega Serie A - Campeonato Italiano11ª Rodada​Data e horário: 31/10/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Árbitro: Fabio MarescaAssistentes: Ciro Carbone e Alessandro Lo CiceroTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
ROMA (Técnico: José Mourinho)Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibañez e Viña; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini e El Shaarawy; Abraham.
Desfalques: Spinazzola e Smalling (lesionados).
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Tonali, Kessie (Bennacer), Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Ibrahimovic.
Desfalques: Junior Messias, Maignan, Ballo-Touré, Florenzi e Samu Castillejo (lesionados); Rebic (dúvida).

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