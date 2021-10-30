Roma x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Tem promessa de grande jogo pelo Campeonato Italiano neste domingo. Em partida válida pela 11ª rodada da competição nacional, a Roma recebe o Milan no Estádio Olímpico, na capital do País da Bota. O duelo acontece às 16h45 (de Brasília).ROMASonhando em voltar a disputar a Champions League, a Roma faz boa campanha e neste momento ocupa o quarto lugar. Para vencer mais uma, porém, a equipe de José Mourinho precisará derrubar um dos melhores times do campeonato. Na última rodada, o time da capital venceu o Cagliari por 2 a 1.