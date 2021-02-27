Roma x Milan: onde assistir e prováveis escalações

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Neste domingo, a Roma recebe o Milan no Stadio Olimpico, na capital da Itália, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que terá início às 16:45h (de Brasília), é vital para o Milan poder buscar a sua liderança de volta.

Veja a tabela do ItalianoA Roma, quarta colocada do Campeonato Italiano, busca a vitória para aproveitar um momento não tão bom da Juventus e tentar a terceira colocação do torneio. Através de um resultado positivo neste domingo, a equipe da capital pode até mesmo ficar a dois pontos do Milan.

- Não acredito que o Milan esteja em qualquer tipo de crise. É uma equipa muito boa, agressiva, que cria muitas oportunidades para fazer golos. É verdade que alguns de seus resultados recentes não foram o que muitos esperavam, mas amanhã vamos enfrentar uma equipe que buscará vencer - disse Paulo Fonseca, treinador da Roma.

O Milan encontra-se numa queda, mesmo que Paulo Fonseca não acredite em tal ideia. Após a derrota por 3 a 0 para a Inter de Milão, sua maior rival, o Milan viu a liderança se afastar, e quatro pontos os separam. A vitória neste domingo é vital para mudar a sua situação.

- É uma partida muito importante para nós e para eles, uma daquelas partidas que começam a ser decisivas. Vai ser um bom jogo. A Roma é uma boa equipa que atravessa um período positivo, temos de começar de novo. As motivações estarão no topo para ambos. Querem jogar, criar superioridade numérica: a Roma é forte, adora ter muitos bons jogadores em espaços apertados - disse Kjaer, zagueiro do Milan.FICHA TÉCNICAROMA X MILAN

Data e horário: 28/02/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: Stadio Olimpico, em Roma (ITA)Árbitro: Marco GuidaAssistentes: Daniele Bindoni e Salvatore LongoOnde assistir: Band Sports, Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz

ROMA (Treinador: Paulo Fonseca)Pau López; Gianluca Mancini, Cristante e Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout e Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan e Borja Mayoral.

Desfalques: Dzeko, Zaniolo, Ibañez e Smalling (lesionados)

MILAN (Treinador: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali, Kessié, Saelemaekers, Rebic e Çalhanoglu; Ibrahimovic.