futebol

Roma x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

Equipe inglesa venceu a ida por 6 a 2. Partida é válida pela semifinal da Liga Europa...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 15:09
Crédito: Paul ELLIS / AFP
Após ser goleada por 6 a 2 na partida de ida, em Manchester, a Roma terá uma difícil missão pela frente. Jogando a volta em casa, nesta quinta-feira, a equipe italiana terá que fazer quatro ou mais gols para se classificar. A bola rola às 16h (de Brasília).
Antes da partida, o treinador Paulo Fonseca, da Roma, falou sobre o que espera do confronto. Ele não permanecerá no clube para a próxima temporada. José Mourinho já foi anunciado em seu lugar.- Vou passar por esse período com a mesma atitude; sendo profissional, focando no meu trabalho e fazendo isso até o último dia. Claramente não é fácil vencer o Manchester United por quatro gols - mas eu vi muitas coisas acontecerem no futebol. Nada é impossível. Eu acredito que tudo pode acontecer.
Solskjaer, comandante do Manchester United, falou sobre a vantagem de gols.
- Não vamos jogar com o resultado, vamos jogar para ganhar esse jogo. Acho que é a única maneira de jogarmos. Claro que pode haver uma ou duas mudanças na seleção, mas temos que chegar à final. Todo mundo diz que está feito, mas já vi surpresas maiores do que essa. A Roma venceu o Barcelona na segunda mão, depois de perder por 4-1.
FICHA TÉCNICARoma x Manchester UnitedData e horário: 06/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de Roma (Roma, ITA)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESRomaMirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Džeko
Manchester United​De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matić, Fred; James, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

