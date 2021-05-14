Roma x Lazio: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

Na reta final do Campeonato Italiano, tem clássico neste sábado. Roma e Lazio se enfrentam no Estádio Olímpico, pela 37ª rodada, a antepenúltima do torneio, no Derby della Capitale (o clássico da capital). A bola rola às 15h45 (de Brasília).

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAntes do jogo, o técnico Paulo Fonseca disse que sua equipe vai mudar o estilo de jogo contra a Lazio pois não quer dar espaço para jogadores e lances rápidos.

- Preparamos este jogo estrategicamente de uma forma diferente. Nos últimos jogos pressionamos sempre alto e não estivemos muito equilibrados, sofremos muitos contra-ataques. Amanhã não queremos deixar essa possibilidade para a Lazio porque eles são muito perigosos com Immobile e Luis Alberto - disse.

Ainda sonhando com uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions League, o técnico Simone Inzaghi falou que sua equipe não pode desistir.

- Amanhã não será um jogo como outro. Com algumas dificuldades, com o Parma mostramos que acreditamos nele até ao fim. Amanhã vai ser um jogo especial e sincero e o que vou pedir aos rapazes seja a humildade e determinação do regresso que nos permitiu estar a três dias do final para jogar pela Champions League - disse Inzaghi.

+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA

Roma x LazioCampeonato Italiano - 37ª rodada

Data e horário: 15/05/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Árbitro: Luca PairettoAssistentes: Daniele Bindoni e Sergio RanghettiOnde assistir: SporTV

PROVÁVEIS TIMES

ROMA (Técnico: Paulo Fonseca)Daniel Fuzato; Santon, Mancini, Kumbulla e Karsdorp; Cristante, Villar, Pellegrini, Mkhitaryan e Pedro; Dzeko.

Desfalques: Smalling, Pau López, Veretout, El Sharaawy, Calafiori, Spinazzola e Carles Pérez (lesionados).

LAZIO (Técnico: Simone Inzaghi)Pepe Reina; Radu, Acerbi e Marusic; Fares, Lazzari, Lucas Leiva, Cataldi e Luis Alberto; Correa e Immobile.