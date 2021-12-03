  • Roma x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Italiano
Roma x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Italiano

LanceNet

03 dez 2021 às 20:14

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 20:14

Neste sábado, a Roma recebe a Inter de Milão no Estádio Olímpico na capital italiana pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto entre as duas equipes é vital para a Inter assumir a ponta da tabela da competição, e terá início às 14h (de Brasília).Veja a tabela do Italiano
A Roma de José Mourinho vive altos e baixos nesta primeira parte da temporada, e busca uma sequência positiva no Campeonato Italiano. A equipe da capital precisa de uma vitória neste sábado para se aproximar dos líderes da competição.
Atual campeã, a Inter de Milão encontra a chance de assumir a liderança do Campeonato Italiano com uma vitória fora de casa contra a Roma. Apesar disso, o time ainda torce para tropeços de Napoli e Milan, que ocupam as duas primeiras colocações.FICHA TÉCNICAROMA x INTER DE MILÃO - Campeonato Italiano
Data e horário: 04/12/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)Árbitro: Marco Di BelloAssistentes: Domenico Palermo e Giuseppe PerrottiOnde assistir: FOX Sports
ROMA (Treinador: José Mourinho)Rui Patrício; Ibañez, Mancini, Smalling e Viña; Cristante, Veretout, Pérez, Mkhitaryan e Zaniolo; Shomurodov.
Desfalques: Spinazzola, Pellegrini, Afena-Gyan, Villar e El Shaarawy (lesionados); Abraham e Karsdorp (suspensos).
INTER DE MILÃO (Treinador: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, Bastoni e D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez.
Desfalques: Darmian e Ranocchia (lesionados).
Roma e Inter enfrentam-se na capital italiana (Foto: VINCENZO PINTO/AFP)

