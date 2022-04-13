Roma x Bodo/Glimt: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

A Roma recebe o Bodo/Glimt nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo segundo jogo das quartas de final da Conference League. A equipe italiana precisa vencer caso queira chegar nas semifinais após ter perdido o duelo de ida por 2 a 1.CONFIANÇA EM ALTA- Espero um jogo de futebol. Que vença o melhor e nós somos os melhores. Começamos com 2 a 1 para eles e precisamos marcar um gol para empatar, sem fazer mudanças dramáticas. Nem tivemos tempo para treinar outra coisa além do que fazemos. Não há surpresas táticas - disse José Mourinho, técnico da Roma.
HISTÓRICO NEGATIVOA Roma enfrentou o Bodo/Glimt em três partidas na atual temporada, mas não conseguiu derrotar a equipe norueguesa. No primeiro duelo, válido pela fase de grupos da Conference League, os italianos sofreram uma goleada histórica por 6 a 1. No segundo jogo, o confronto terminou empatado por 2 a 2. No último encontro entre as equipes, novo triunfo do Bodo/Glimt por 2 a 1.
FICHA TÉCNICA:Roma x Bodo/Glimt
Data e horário: 14/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ROMA (Técnico: José Mourinho)Patricio; Smalling, Mancini e Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira e Zalewski; Pellegrini e Mkhitaryan; Abraham
Desfalques: Nenhum
BODO/GLIMT (Técnico: Kjetil Knutsen)Khaikin; Sampsted, Moe, Hoibraten e Wembangomo; Vetlesen, Hagen e Saltnes; Pellegrino, Espejord e Solbakken
Desfalques: Nuno Santos (suspenso)