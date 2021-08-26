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Roma volta a vencer o Trabzonspor e vai à fase de grupos da Conference League, o novo torneio da Uefa

Time da capital italiana havia vencido na ida por 2 a 1, fora de casa, e avança à fase de grupos com goleada no placar agregado. Sorteio das chaves acontece nesta sexta-feira...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 16:49
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
A Roma está na fase de grupos da Conference League. Nesta quinta-feira, o clube italiano venceu o Trabzonspor, da Turquia, pelo jogo de volta dos playoffs do novo torneio de clubes da Uefa e garantiu vaga entre os 32 principais times. Com gols de Cristante, Zaniolo e El Shaarawy, a Giallorossi venceu por 3 a 0.
+ Veja os resultados dos playoffs da Champions LeagueDE FORA DA ÁREAMesmo jogando em casa, a Roma não se expôs tanto em busca do gol no primeiro tempo. Com paciência, o time de José Mourinho atacou com segurança e abriu o placar aos 20 minutos. Cristante recebeu de Karsdorp na entrada da área e acertou belo chute para fazer 1 a 0.
NO CONTRA-ATAQUENa etapa final, precisando do resultado, o Trabzonspor saiu mais para o jogo e cedeu espaços. Aos 20 minutos, Veretout achou lindo lançamento para Zaniolo, que dominou e tocou na saída do goleiro para ampliar. No fim, El Shaarawy encarou a marcação após passe de Pellegrini e fechou a conta.
GOLEADA NO AGREGADOCom a vitória por 3 a 0, a Roma chega à fase de grupos com uma goleada no placar agregado. Após vencer o turcos na Arena Trabzonspor na semana passada por 2 a 1, o time da capital italiana termina os playoffs com o resultado de 5 a 1.
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SEQUÊNCIA​Agora a Roma aguarda o sorteio da fase de grupos, que será realizado nesta sexta-feira, em Istambul, na Turquia, para saber quem serão seus adversários.

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