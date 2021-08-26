Roma volta a vencer o Trabzonspor e vai à fase de grupos da Conference League, o novo torneio da Uefa

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP

A Roma está na fase de grupos da Conference League. Nesta quinta-feira, o clube italiano venceu o Trabzonspor, da Turquia, pelo jogo de volta dos playoffs do novo torneio de clubes da Uefa e garantiu vaga entre os 32 principais times. Com gols de Cristante, Zaniolo e El Shaarawy, a Giallorossi venceu por 3 a 0.

+ Veja os resultados dos playoffs da Champions LeagueDE FORA DA ÁREAMesmo jogando em casa, a Roma não se expôs tanto em busca do gol no primeiro tempo. Com paciência, o time de José Mourinho atacou com segurança e abriu o placar aos 20 minutos. Cristante recebeu de Karsdorp na entrada da área e acertou belo chute para fazer 1 a 0.

NO CONTRA-ATAQUENa etapa final, precisando do resultado, o Trabzonspor saiu mais para o jogo e cedeu espaços. Aos 20 minutos, Veretout achou lindo lançamento para Zaniolo, que dominou e tocou na saída do goleiro para ampliar. No fim, El Shaarawy encarou a marcação após passe de Pellegrini e fechou a conta.

GOLEADA NO AGREGADOCom a vitória por 3 a 0, a Roma chega à fase de grupos com uma goleada no placar agregado. Após vencer o turcos na Arena Trabzonspor na semana passada por 2 a 1, o time da capital italiana termina os playoffs com o resultado de 5 a 1.

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