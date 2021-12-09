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futebol

Roma vence Sofia e garante vaga nas oitavas de final da Conference League

Comandados de José Mourinho contam com tropeço do Bodo Glimt e ficam em primeiro lugar no Grupo C. Gols foram marcados por Tommy Abraham (duas vezes) e Borja Mayoral...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 18:23

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:23

A Roma está nas oitavas de final da Liga Conferência da Europa. Nesta quinta-feira, a equipe venceu o CSKA Sofia, da Bulgária, fora de casa, por 3 a 2, e assegurou a primeira colocação no Grupo C. O tropeço do Bodo Glimt também ajudou os comandados de José Mourinho, já que o time norueguês liderava o grupo, mas ficou no empate em 1 a 1 com o Zorya Luhansk, da Ucrânia.
Os gols da Roma foram marcados por Tommy Abraham (duas vezes) e Borja Mayoral, este após assistência do uruguaio Viña, ex-Palmeiras. A equipe abriu 3 a 0, mas viu o adversário reagir, com gols de Catakovic e Wildschut. Estiveram em campo dois brasileiros: o goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Roger Ibañez, ambos pela Roma.
Pelo regulamento, os vencedores de cada chave avançam direto para as oitavas. O segundo colocado disputa uma fase preliminar, contra os times que ficaram em terceiro nos grupos da Liga Europa.
Crédito: Romaabriuboavantagem,viuSofiareagir,masdecretouavitória(Foto:Reprodução/@OfficialASRoma

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