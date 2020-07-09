Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Roma vence o Parma de virada e mantém o quinto lugar na tabela

Clube da capital italiana sai atrás no placar, mas domina o adversário e consegue vitória importante na luta pela vaga na próxima edição da Liga Europa...
Publicado em 08 de Julho de 2020 às 22:37

Crédito: Divulgação / Roma
Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebeu o Parma nesta quarta-feira e o clube da capital venceu por 2 a 1, de virada, no Estádio Olímpico. Com o resultado, o clube mantém o quinto lugar, já que Milan e Napoli haviam vencido na rodada e ultrapassaram o time de Paulo Ferreira.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
O jogo foi um verdadeiro ataque contra defesa, especialmente pelo fato do Parma ter aberto o placar antes do 10 minutos. Andreas Cornelius foi derrubado por Bryan Cristante e o juiz marcou o pênalti, que Juraj Kucka bateu e converteu. A partir daí, praticamente só deu Roma e o time da casa empatou aos 43 minutos, com Mkhitaryan, após passe do brasileiro Bruno Peres.
Na etapa final, o time da Roma voltou do vestiário pressionando o adversário buscando o gol da virada e ele veio aos 12 minutos, com o volante Jordan Veretout. O camisa 21 recebeu de Mkhitaryan, avançou e acertou um lindo chute de fora da área para vencer o goleiro Luigi Sepe.
Na próxima rodada, a Roma encara o Brescia, fora de casa, no sábado. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Estádio Mario Rigamonti. O Parma, por sua vez, entra em campo só no domingo. O adversário será o Bologna, em casa. O jogo acontece às 14h30 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados