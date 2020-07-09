Roma vence o Parma de virada e mantém o quinto lugar na tabela

Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebeu o Parma nesta quarta-feira e o clube da capital venceu por 2 a 1, de virada, no Estádio Olímpico. Com o resultado, o clube mantém o quinto lugar, já que Milan e Napoli haviam vencido na rodada e ultrapassaram o time de Paulo Ferreira.
O jogo foi um verdadeiro ataque contra defesa, especialmente pelo fato do Parma ter aberto o placar antes do 10 minutos. Andreas Cornelius foi derrubado por Bryan Cristante e o juiz marcou o pênalti, que Juraj Kucka bateu e converteu. A partir daí, praticamente só deu Roma e o time da casa empatou aos 43 minutos, com Mkhitaryan, após passe do brasileiro Bruno Peres.
Na etapa final, o time da Roma voltou do vestiário pressionando o adversário buscando o gol da virada e ele veio aos 12 minutos, com o volante Jordan Veretout. O camisa 21 recebeu de Mkhitaryan, avançou e acertou um lindo chute de fora da área para vencer o goleiro Luigi Sepe.
Na próxima rodada, a Roma encara o Brescia, fora de casa, no sábado. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Estádio Mario Rigamonti. O Parma, por sua vez, entra em campo só no domingo. O adversário será o Bologna, em casa. O jogo acontece às 14h30 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini.