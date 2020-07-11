Roma vence o Brescia fora de casa, e se mantém na zona para Liga Europa

Crédito: Divulgação / Roma

Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma visitou o Brescia neste sábado e venceu o vice-lanterna por 3 a 0. Com gols de Federico Fazio, Nikola Kalinic e Nicolò Zaniolo, o time da capital italiana chegou aos 54 pontos e se manteve na quinta colocação.

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O primeiro tempo foi de puro domínio da Roma, parecendo um treino de ataque contra defesa. No entanto, apesar de ter mais posse de bola e chegar ao gol do adversário cinco vezes mais (10 finalizações para Roma e duas para o Brescia), o time de Paulo Fonseca não conseguiu balançar as redes.

A segunda etapa foi totalmente diferente, a começar pela Roma ter aberto o placar com o zagueiro Fazio já aos dois minutos, após cobrança de escanteio. Os visitantes ampliaram o placar com Kalinic, que recebeu belo passe de Carles Pérez. Zaniolo fechou o placar em rápido contra-ataque.