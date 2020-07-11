Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Roma vence o Brescia fora de casa, e se mantém na zona para Liga Europa

Depois de um primeiro tempo sem gols, time da capital do País da Bota acerta o pé e vence o vice-lanterna com facilidade na etapa final...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 20:04

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 20:04

Crédito: Divulgação / Roma
Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma visitou o Brescia neste sábado e venceu o vice-lanterna por 3 a 0. Com gols de Federico Fazio, Nikola Kalinic e Nicolò Zaniolo, o time da capital italiana chegou aos 54 pontos e se manteve na quinta colocação.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
O primeiro tempo foi de puro domínio da Roma, parecendo um treino de ataque contra defesa. No entanto, apesar de ter mais posse de bola e chegar ao gol do adversário cinco vezes mais (10 finalizações para Roma e duas para o Brescia), o time de Paulo Fonseca não conseguiu balançar as redes.
A segunda etapa foi totalmente diferente, a começar pela Roma ter aberto o placar com o zagueiro Fazio já aos dois minutos, após cobrança de escanteio. Os visitantes ampliaram o placar com Kalinic, que recebeu belo passe de Carles Pérez. Zaniolo fechou o placar em rápido contra-ataque.
Com o resultado, a Roma mantém o quinto lugar no Campeonato Italiano, agora com 54 pontos. Na próxima rodada, o time encara o Hellas Verona, em casa. O Brescia, vice-lanterna com 21 pontos, enfrenta a Atalanta, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados