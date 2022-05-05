Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Roma vence Leicester e encara Feyenoord na final da Conference League

Comandados de José Mourinho se garantiram na decisão com gol de Tammy Abraham...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 18:14
A Roma derrotou o Leicester por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, com gol de Tammy Abraham, nesta quinta-feira, e garantiu a classificação para a final da Conference League. O adversário na briga pela taça será o Feyenoord, que passou pelo Olympique de Marselha. Como o jogo de ida entre Roma e Leicester, na Inglaterra, terminou empatado em 1 a 1, o resultado desta quinta bastou para levar os comandados de José Mourinho para a grande decisão.
> Confira a tabela e a classificação da Conference League
A final da Conference League está marcada para o dia 25 de maio, na Arena Nacional de Tirana, capital da Albânia.
Crédito: TammyAbrahammarcouogoldavitóriadaRoma(Foto:IsabellaBONOTTO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados