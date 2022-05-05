Roma vence Leicester e encara Feyenoord na final da Conference League

A Roma derrotou o Leicester por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, com gol de Tammy Abraham, nesta quinta-feira, e garantiu a classificação para a final da Conference League. O adversário na briga pela taça será o Feyenoord, que passou pelo Olympique de Marselha. Como o jogo de ida entre Roma e Leicester, na Inglaterra, terminou empatado em 1 a 1, o resultado desta quinta bastou para levar os comandados de José Mourinho para a grande decisão.