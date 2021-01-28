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futebol

Roma tenta contratação de Giroud para substituir Dzeko

Atacante bósnio se desentendeu com o técnico Paulo Fonseca, não foi relacionado para o último jogo e clube italiano tenta encontrar uma saída para o seu atual camisa nove...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 11:17

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 11:17

Crédito: AFP
A Roma está interessada na contratação de Giroud como reposição a possível saída de Dzeko, segundo o “Corriere dello Sport”. O bósnio se desentendeu com o técnico Paulo Fonseca após a derrota e eliminação da equipe da capital italiana para o Spezia na Copa da Itália. No entanto, a chegada do francês vai depender dos planos de Tuchel para ele no Chelsea.Após a desavença, Dzeko não foi relacionado para o duelo contra o Spezia pelo Campeonato Italiano no último sábado. A janela de transferências de janeiro se encerra na segunda-feira e a equipe de Paulo Fonseca corre contra o tempo para achar uma solução ofensiva e busca encontrar uma alternativa para o seu atual camisa nove.
> Veja como está a Roma no Campeonato Italiano
Além de Giroud, a Roma também especulou a chegada de Mariano Díaz, que rechaçou qualquer chance de sair do Real Madrid para a capital italiana, e Martin Braithwaite. No entanto, o dinamarquês também parece distante e não é a prioridade do clube que ocupa a 3ª colocação na Serie A.

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