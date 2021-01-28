Roma tenta contratação de Giroud para substituir Dzeko

A Roma está interessada na contratação de Giroud como reposição a possível saída de Dzeko, segundo o “Corriere dello Sport”. O bósnio se desentendeu com o técnico Paulo Fonseca após a derrota e eliminação da equipe da capital italiana para o Spezia na Copa da Itália. No entanto, a chegada do francês vai depender dos planos de Tuchel para ele no Chelsea.Após a desavença, Dzeko não foi relacionado para o duelo contra o Spezia pelo Campeonato Italiano no último sábado. A janela de transferências de janeiro se encerra na segunda-feira e a equipe de Paulo Fonseca corre contra o tempo para achar uma solução ofensiva e busca encontrar uma alternativa para o seu atual camisa nove.