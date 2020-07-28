Roma tenta comprar Smalling, mas esbarra no preço pedido pelo United

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

A Roma quer contratar Chris Smalling em definitivo. Após uma boa temporada com a camisa do clube italiano, o zagueiro inglês pode permanecer na Itália. O problema, segundo o "Calcio Mercato", é a pedida do Manchester United. Os ingleses querem 18,2 milhões de libras (cerca de R$ 121 milhões), enquanto os romanos só estão dispostos a pagar 16,3 milhões de libras (aproximadamente R$ 108 milhões).

Ainda de acordo com a publicação, o zagueiro e sua família se estabeleceram bem na capital italiana e desejam se mudar para lá. Impressionando no período que atuou na Itália, Smalling também atrai interesse da Juventus, Napoli e Inter de Milão.