Roma tem gol anulado no fim e empata com o Genoa pelo Italiano

Ruim para os dois: neste sábado, Roma e Genoa não saíram do zero no Estádio Olímpico, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O time da capital ainda conseguiu balançar as redes do adversário no fim segundo tempo, mas uma falta de Abraham na origem do lance anulou o gol. Assim, a Roma desperdiçou a oportunidade de encostar ainda mais na Juventus, atual quinta colocada, e o Genoa fica a quatro pontos de sair da zona de rebaixamento.> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimLEVOU PERIGO

Com apenas dez minutos de partida, o Genoa criou a primeira grande chance do jogo. Após cruzamento na área, Ekuban subiu mais alto do que todos o cabeceou no ângulo. O goleiro Rui Patrício, contudo, estava bem posicionado e se esticou para mandar a bola para escanteio.ROMA DEMORA, MAS RESPONDE

Depois da cabeçada de Ekuban, as outras boas oportunidades de gol na partida surgiram na reta final do primeiro tempo - e viram com a Roma. A primeira veio com Abraham, que teve uma chance de finalizar praticamente na pequena área, mas não conseguiu a conclusão. A arbitragem também assinalou impedimento no lance.

Poucos minutos depois, foi a vez de Zaniolo encontrar Sérgio Oliveira, que invadiu a área pela esquerda e bateu forte. No entanto, a bola bateu na rede pelo lado de fora e saiu em tiro de meta.

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O time da capital italiana voltou melhor para o segundo tempo e ficou perto de marcar. Para complicar ainda mais a vida do Genoa, Ostigard, que havia entrado na etapa final, segurou o pescoço de Felix e o derrubou na entrada da área. Sem qualquer dúvida, o árbitro expulsou o camisa 55 do time visitante.NÃO VALEU

Com superioridade numérica, a Roma manteve a frente ofensiva e até conseguiu estufar as redes de Sirigu com Zaniolo. No entanto, após revisão do lance no VAR, o árbitro viu um pisão de Abraham no jogador do Genoa, o que anulou o gol. O camisa 22, inclusive, ficou irritado com a decisão e foi expulso após falar algo ao juíz. SEQUÊNCIA

A Roma volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar a Inter de Milão, às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Coppa Itália. Já o Genoa tem compromisso apenas no domingo, às 11h (também de Brasília), contra a Salernitana, pelo Campeonato Italiano.