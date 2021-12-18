Roma surpreende, goleia Atalanta fora de casa e se aproxima do G-4

A Roma surpreendeu e goleou a Atalanta fora de casa por 4 a 1 pelo Campeonato Italiano neste sábado. A equipe de José Mourinho largou na frente no primeiro minuto de jogo e foi para o intervalo com o 2 a 1 no placar. Na segunda etapa, o time de Bérgamo se abateu após gol anulado pelo VAR e não teve forças para reagir e impedir a dura derrota.INÍCIO SURPREENDENTELogo no primeiro minuto, a Roma abriu o placar após uma arrancada de Abraham da intermediária até a área rival e finalizou dividindo com a defesa adversária para balançar as redes. Aos 19, a Atalanta respondeu com Freuler tabelando com Zapata e chutando da entrada da área para boa defesa de Rui Patrício. No entanto, aos 26, o time de Mourinho armou rápido contra-ataque, Zaniolo recebeu passe na área, limpou a marcação e ampliou o placar.