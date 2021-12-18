Roma surpreende, goleia Atalanta fora de casa e se aproxima do G-4

A Roma surpreendeu e goleou a Atalanta fora de casa por 4 a 1 pelo Campeonato Italiano neste sábado. A equipe de José Mourinho largou na frente no primeiro minuto de jogo e foi para o intervalo com o 2 a 1 no placar. Na segunda etapa, o time de Bérgamo se abateu após gol anulado pelo VAR e não teve forças para reagir e impedir a dura derrota.INÍCIO SURPREENDENTELogo no primeiro minuto, a Roma abriu o placar após uma arrancada de Abraham da intermediária até a área rival e finalizou dividindo com a defesa adversária para balançar as redes. Aos 19, a Atalanta respondeu com Freuler tabelando com Zapata e chutando da entrada da área para boa defesa de Rui Patrício. No entanto, aos 26, o time de Mourinho armou rápido contra-ataque, Zaniolo recebeu passe na área, limpou a marcação e ampliou o placar.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
CRESCIMENTO DOS MANDANTESApós sofrer o segundo gol, a Atalanta buscou mais o ataque e Tolói recebeu lançamento de Ilicic dentro da área aos 28 minutos e bateu para outra defesa de Rui Patrício. Ainda na primeira etapa, Gasperini promoveu a entrada de Muriel e nos acréscimos, o colombiano foi encontrado na entrada da área, finalizou e contou com o desvio no defensor para descontar o marcador.
TIME CIRÚRGICONa segunda etapa, a Atalanta começou a partida com mais volume, mas perdeu a intensidade após ter um gol anulado pelo VAR aos 22 minutos. Na sequência, Smalling marcou o terceiro da Roma de cabeça após cobrança de escanteio, enquanto Abraham fechou a conta aos 36 minutos aproveitando sobra de bola na área e batendo firme para o fundo das redes.