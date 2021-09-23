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futebol

Roma sofre, mas derrota Udinese e entra no G-4 do Campeonato Italiano

Equipe de José Mourinho conquistou triunfo pelo placar mínimo com gol de Tammy Abraham na primeira etapa. Udinese levou perigo ao gol de Rui Patrício no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 17:37

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:37

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
A Roma sofreu, mas conseguiu derrotar a Udinese pelo placar de 1 a 0 pelo Campeonato Italiano. Após um bom primeiro tempo, em que saiu na frente com gol de Tammy Abraham, a equipe de José Mourinho levou alguns sustos na segunda etapa, mas conseguiu segurar o resultado para entrar no G-4 do Calcio.MELHOR NA PRIMEIRA ETAPAA Roma iniciou o primeiro tempo buscando o gol e com mais intensidade. Logo aos sete minutos, Zaniolo aproveitou cobrança de escanteio e desvio no primeiro poste para cabecear na trave. O gol da equipe da capital italiana saiu aos 35 minutos após boa jogada de Calafiori pelo lado esquerdo, infiltrando na área e encontrando Abraham livre na área para marcar de calcanhar.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
SEM DIREÇÃONo segundo tempo, a Udinese buscou reagir e mudar a história da partida. Aos 16 minutos, Udogie recebeu passe pelo lado esquerdo da área, bateu cruzado, mas sem direção ao gol. Aos 23, Soppy fez boa jogada pelo lado direito, limpou a marcação e finalizou com força, mas também pela linha de fundo.
MAIS SUSTOSAos 28 minutos, Deulofeu fez boa jogada individual pelo lado direito da área, bateu cruzado, mas Rui Patrício fez boa defesa e impediu o empate. Nos acréscimos, Pellegrini cometeu uma falta próxima da área, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. Na cobrança, o camisa 10 da equipe de Udine bateu para outra intervenção do goleiro português.

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