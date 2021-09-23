Roma sofre, mas derrota Udinese e entra no G-4 do Campeonato Italiano

A Roma sofreu, mas conseguiu derrotar a Udinese pelo placar de 1 a 0 pelo Campeonato Italiano. Após um bom primeiro tempo, em que saiu na frente com gol de Tammy Abraham, a equipe de José Mourinho levou alguns sustos na segunda etapa, mas conseguiu segurar o resultado para entrar no G-4 do Calcio.MELHOR NA PRIMEIRA ETAPAA Roma iniciou o primeiro tempo buscando o gol e com mais intensidade. Logo aos sete minutos, Zaniolo aproveitou cobrança de escanteio e desvio no primeiro poste para cabecear na trave. O gol da equipe da capital italiana saiu aos 35 minutos após boa jogada de Calafiori pelo lado esquerdo, infiltrando na área e encontrando Abraham livre na área para marcar de calcanhar.