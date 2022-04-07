Roma sai na frente, mas volta a perder para o Bodo/Glimt

Em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga Conferência, a Roma até saiu na frente, mas cedeu a virada no segundo tempo e perdeu de 2 a 1 para o Bodo/Glimt, que jogou em casa, na Noruega. A partida da volta será na próxima quinta, na capital italiana e os noruegueses jogam pelo empate. Cada time dominou um tempo, mas os noruegueses foram mais eficientes e fizeram dois gols na segunda etapa, com Saltnes e Vetlesen. O gol da Loba foi anotado no primeiro tempo, com Pellegrini.