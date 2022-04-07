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futebol

Roma sai na frente, mas volta a perder para o Bodo/Glimt

Italianos abrem o placar, mas cedem a virada e o 2 a 1 em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga Conferência. Equipes já tinham se enfrentado na fase de grupos...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 18:50
Em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga Conferência, a Roma até saiu na frente, mas cedeu a virada no segundo tempo e perdeu de 2 a 1 para o Bodo/Glimt, que jogou em casa, na Noruega. A partida da volta será na próxima quinta, na capital italiana e os noruegueses jogam pelo empate. Cada time dominou um tempo, mas os noruegueses foram mais eficientes e fizeram dois gols na segunda etapa, com Saltnes e Vetlesen. O gol da Loba foi anotado no primeiro tempo, com Pellegrini.
Eles já tinham se enfrentado pela fase de grupos da Liga Conferência, a terceira competição mais importante na hierarquia europeia. Na Noruega, o Bodo venceu por 6 a 1. Na Itália, eles empataram em 2 a 2.
Nos outros jogos desta tarde, Leicester e PSV empataram sem gols, enquanto Feyenoord e Slavia Praga ficaram no 3 a 3. O Olympique de Marselha venceu o PAOK por 2 a 1.
Crédito: BodovenceaRomapor2a1edábompassoparachegaràsemifinal(Foto:MatsTorbergsen/AFP

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