Roma sai atrás, mas goleia o Benevento pelo Italiano

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A Roma goleou o Benevento por 5 a 2, neste domingo, no Estádio Olímpico, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Foi o segundo triunfo consecutivo do time comandado pelo português Paulo Fonseca, que contou com gols tentos de Dzeko, além de gols de Pedro, Veretout e Carles Perez.

Gianluca Caprari abriu o placar para o Benevento logo aos cinco minutos do primeiro tempo, mas Pedro e Dzeko asseguraram a virada antes do intervalo.

Na segunda etapa, Gianluca Lapadula voltou a deixar tudo igual no rebote de uma cobrança de pênalti que ele mesmo desperdiçou. Porém, Veretout rapidamente colocou a Roma em vantagem, de pênalti. No fim, Dzeko e Carles Pérez aproveitaram os espaços e selaram o resultado.

A Roma subiu para a sétima colocação na tabela, com sete pontos. O time volta a jogar na quinta-feira, quando enfrenta o Young Boys, da Suíça, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa.

Já o Benevento, que caiu para o 10º lugar, tem como próximo desafio o confronto contra o Napoli, no domingo.