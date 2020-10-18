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futebol

Roma sai atrás, mas goleia o Benevento pelo Italiano

Após verem o time visitante abrir o placar aos cinco minutos, comandados de Paulo Fonseca selam triunfo por 5 a 2 e sobem para a sétima colocação na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 18:13

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 18:13

Crédito: AFP
A Roma goleou o Benevento por 5 a 2, neste domingo, no Estádio Olímpico, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Foi o segundo triunfo consecutivo do time comandado pelo português Paulo Fonseca, que contou com gols tentos de Dzeko, além de gols de Pedro, Veretout e Carles Perez.
Gianluca Caprari abriu o placar para o Benevento logo aos cinco minutos do primeiro tempo, mas Pedro e Dzeko asseguraram a virada antes do intervalo.
Na segunda etapa, Gianluca Lapadula voltou a deixar tudo igual no rebote de uma cobrança de pênalti que ele mesmo desperdiçou. Porém, Veretout rapidamente colocou a Roma em vantagem, de pênalti. No fim, Dzeko e Carles Pérez aproveitaram os espaços e selaram o resultado.
A Roma subiu para a sétima colocação na tabela, com sete pontos. O time volta a jogar na quinta-feira, quando enfrenta o Young Boys, da Suíça, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa.
Já o Benevento, que caiu para o 10º lugar, tem como próximo desafio o confronto contra o Napoli, no domingo.
Confira outros resultados do domingoBologna 3 x 4 Sassuolo Spezia 2 x 2 Fiorentina Torino 2 x 3 Cagliari Udinese 3 x 2 Parma

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