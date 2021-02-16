Roma rompe contrato com a Nike e assina com a New Balance

Crédito: Divulgação/AS Roma

A Roma tem um novo fornecedor de material esportivo. Nesta terça-feira, o clube italiano oficializou o acordo com a New Balance, que começará a valer a partir da próxima temporada. Com isso, a equipe continuará com os uniformes da Nike até julho.

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- Este acordo representa um marco importante para as ambições de crescimento do clube. A New Balance é reconhecida mundialmente como líder no seu setor de referência e estamos confiantes que esta colaboração dará origem a novas oportunidades de desenvolvimento para a nossa marca. Estamos extremamente satisfeitos por lhes confiar as nossas cores na criação dos uniformes e mal podemos esperar para ver os atletas da AS Roma usarem os novos kits - disse Guido Fienga, CEO da Roma.A Roma será a primeira equipe italiana a ter a New Balance como fornecedora oficial de material esportivo. Kenny McCallum, gerente geral da New Balance, enalteceu a parceria.