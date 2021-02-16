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futebol

Roma rompe contrato com a Nike e assina com a New Balance

Empresa sediada em Boston será a nova fornecedora de material esportivo do clube italiano a partir da próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 14:06

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 14:06

Crédito: Divulgação/AS Roma
A Roma tem um novo fornecedor de material esportivo. Nesta terça-feira, o clube italiano oficializou o acordo com a New Balance, que começará a valer a partir da próxima temporada. Com isso, a equipe continuará com os uniformes da Nike até julho.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Este acordo representa um marco importante para as ambições de crescimento do clube. A New Balance é reconhecida mundialmente como líder no seu setor de referência e estamos confiantes que esta colaboração dará origem a novas oportunidades de desenvolvimento para a nossa marca. Estamos extremamente satisfeitos por lhes confiar as nossas cores na criação dos uniformes e mal podemos esperar para ver os atletas da AS Roma usarem os novos kits - disse Guido Fienga, CEO da Roma.A Roma será a primeira equipe italiana a ter a New Balance como fornecedora oficial de material esportivo. Kenny McCallum, gerente geral da New Balance, enalteceu a parceria.
- Estamos felizes em receber a Roma na família New Balance. Isso é mais do que um clube de futebol. Os Giallorossi têm um estilo ímpar na modalidade, tendo demonstrado um forte sentido de responsabilidade social e comunidade. Estamos imensamente orgulhosos de trabalhar com o clube a fim de trazer nossa abordagem inovadora para o design de equipamentos e desenvolvimento do belo mundo do futebol.

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