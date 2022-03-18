Roma reencontra algoz. Veja os confrontos das quartas de final da Conference League

A Roma irá reencontrar o Bodo/Glimt após sorteio dos confrontos das quartas de final da Conference League. O Olympique Marseille, de Gerson e Sampaoli, encara o PAOK, ex-time de Abel Ferreira. Já o Leicester enfrentar o PSG em duelo equilibrado, enquanto Feyenoord encara o Slavia Praga.Além do sorteio, o chaveamento das semifinais também está definido. O vencedor do jogo entre Leicester e PSV irá encarar a equipe que avançar entre Bodo/Glimt e Roma. Já o classificado entre Feyenoord e Slavia Praga irá enfrentar o vitorioso entre Olympique Marseille e PAOK.