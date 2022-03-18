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Roma reencontra algoz. Veja os confrontos das quartas de final da Conference League

Roma sofreu dura goleada para o Bodo/Glimt na fase de grupos...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 11:20

Publicado em 18 de Março de 2022 às 11:20

A Roma irá reencontrar o Bodo/Glimt após sorteio dos confrontos das quartas de final da Conference League. O Olympique Marseille, de Gerson e Sampaoli, encara o PAOK, ex-time de Abel Ferreira. Já o Leicester enfrentar o PSG em duelo equilibrado, enquanto Feyenoord encara o Slavia Praga.Além do sorteio, o chaveamento das semifinais também está definido. O vencedor do jogo entre Leicester e PSV irá encarar a equipe que avançar entre Bodo/Glimt e Roma. Já o classificado entre Feyenoord e Slavia Praga irá enfrentar o vitorioso entre Olympique Marseille e PAOK.
> Relembre os confrontos das oitavas de final da Conference League
Os confrontos de ida das quartas de final da Conference League irão acontecer no dia 7 de abril. Já os duelos decisivos, que irão levar quatro equipes para as semifinais da competição serão realizados no dia 14 de abril. A final está marcada para o dia 25 de maio, em Tirana.
VEJA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL:Bodo/Glimt x RomaFeyenoord x Slavia PragaOlympique Marseille x PAOK​Leicester x PSV
Crédito: SorteiodaConferenceLeagueocorreunestasexta-feira,emNyon(FABRICECOFFRINI/AFP

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