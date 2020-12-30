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futebol

Roma prepara reformulação geral no elenco e deve negociar jogadores

Brasileiros Bruno Peres e Juan Jesus estariam na possível barca da
equipe italiana. Novo diretor-geral quer trazer reforços...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 15:03
Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
A Roma trabalha na saída de seis jogadores para a próxima janela de transferências. De acordo com o "Corrierre dello Sport", com a chegada do novo diretor-geral, Tiago Pinto, ex-Benfica, o clube planeja uma reformulação geral no elenco.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOEntre os jogadores que devem deixar o clube italiano, estão dois brasileiros: Bruno Peres e Jorge Jesus. Além deles, Carles Pérez, Federico Fazio, Davide Santon e Amadou Diawara.
Com 14 partidas disputadas, a Roma é a terceira colocada do Campeonato Italiano, atrás de Milan e Inter de Milão.

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