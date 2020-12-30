Roma prepara reformulação geral no elenco e deve negociar jogadores

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A Roma trabalha na saída de seis jogadores para a próxima janela de transferências. De acordo com o "Corrierre dello Sport", com a chegada do novo diretor-geral, Tiago Pinto, ex-Benfica, o clube planeja uma reformulação geral no elenco.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOEntre os jogadores que devem deixar o clube italiano, estão dois brasileiros: Bruno Peres e Jorge Jesus. Além deles, Carles Pérez, Federico Fazio, Davide Santon e Amadou Diawara.