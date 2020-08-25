Roma oficializa a contratação de Pedro Rodríguez

A Roma anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante espanhol Pedro Rodríguez. Com 33 anos, o jogador assinou até junho de 2023 com o clube italiano. Pedro chegou à 'custo zero' depois de encerrar o contrato com o Chelsea. O espanhol passou os últimos cinco anos defendendo a camisa dos Blues.
- Estou muito feliz de estar aqui na Roma. Estou animado para este desafio e para competir e alcançar nossos objetivos nas próximas temporadas. Gostaria de agradecer aos torcedores pelo apoio que me deram. Espero fazê-los felizes - disse Pedro.