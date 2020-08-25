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futebol

Roma oficializa a contratação de Pedro Rodríguez

Atacante espanhol estava no Chelsea e assinou até junho de 2023 com os italianos...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 13:57

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 13:57

Crédito: Divulgação/AS Roma
A Roma anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante espanhol Pedro Rodríguez. Com 33 anos, o jogador assinou até junho de 2023 com o clube italiano. Pedro chegou à 'custo zero' depois de encerrar o contrato com o Chelsea. O espanhol passou os últimos cinco anos defendendo a camisa dos Blues.
- Estou muito feliz de estar aqui na Roma. Estou animado para este desafio e para competir e alcançar nossos objetivos nas próximas temporadas. Gostaria de agradecer aos torcedores pelo apoio que me deram. Espero fazê-los felizes - disse Pedro.

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