Roma oferece renovação de contrato aos destaques Zaniolo e Pellegrini

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Pensando já na montagem do elenco para a próxima temporada, a Roma quer garantir alguns de seus destaques por mais tempo. De acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", o clube da capital italiana deseja renovar os contratos dos meias Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

Zaniolo era um dos principais nomes da Roma até o início do ano, quando sofreu uma grave lesão e precisou passar por uma cirurgia no joelho direito. Com a paralisação do futebol por conta da Covid-19, o meia conseguiu se recuperar a tempo e marcou dois gols desde o retorno do Italiano.

Pellegrini, que também teve uma lesão séria no início da temporada, faz grande temporada pelo clube da capital italiana e soma 13 assistências somando todas as competições. Este número o coloca na liderança no quesito no elenco, ao lado do atacante Edin Dzeko.