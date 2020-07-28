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Roma oferece renovação de contrato aos destaques Zaniolo e Pellegrini

Segundo jornal "Gazzetta dello Sport", jogadores receberão aumento salarial pelo clube da capital italiana. Ambos são destaques do time do técnico português Paulo Fonseca...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 14:49

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:49

Crédito: Reprodução / Twitter; Reprodução / Twitter
Pensando já na montagem do elenco para a próxima temporada, a Roma quer garantir alguns de seus destaques por mais tempo. De acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", o clube da capital italiana deseja renovar os contratos dos meias Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.
Zaniolo era um dos principais nomes da Roma até o início do ano, quando sofreu uma grave lesão e precisou passar por uma cirurgia no joelho direito. Com a paralisação do futebol por conta da Covid-19, o meia conseguiu se recuperar a tempo e marcou dois gols desde o retorno do Italiano.
Pellegrini, que também teve uma lesão séria no início da temporada, faz grande temporada pelo clube da capital italiana e soma 13 assistências somando todas as competições. Este número o coloca na liderança no quesito no elenco, ao lado do atacante Edin Dzeko.
Ainda segundo o jornal, a Roma oferecerá um salário na casa dos 3 milhões de euros (R$ 18,2 milhões) por temporada para cada jogador, além de um bônus por gols e assistências em metas.

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