Roma negocia a contratação de lateral-direito do River Plate

Crédito: Diego Haliasz / River Plate

Perto do fim de contrato com o River Plate, o lateral-direito Gonzalo Montiel pode ser reforço da Roma, da Itália. De acordo com informações da imprensa italiana, o clube da capital do País da Bota negocia com os argentinos, mas as diretorias ainda não chegaram a um acordo financeiro.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornal "Corriere dello Sport", a Giallorossi oferece 7 milhões de euros (R$ 46 milhões) pelo atleta de 24 anos, que tem vínculo com os Millonarios até junho, enquanto o River Plate deseja receber, pelo menos, 9 milhões de euros (R$ 60 milhões).

+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu