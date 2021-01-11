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futebol

Roma negocia a contratação de lateral-direito do River Plate

Gonzalo Montiel, de 24 anos, tem vínculo com os argentinos até junho e já pode assinar um pré-contrato. Clubes tentam chegar a acordo financeiro pela transferência ainda este mês...

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 18:03
Crédito: Diego Haliasz / River Plate
Perto do fim de contrato com o River Plate, o lateral-direito Gonzalo Montiel pode ser reforço da Roma, da Itália. De acordo com informações da imprensa italiana, o clube da capital do País da Bota negocia com os argentinos, mas as diretorias ainda não chegaram a um acordo financeiro.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornal "Corriere dello Sport", a Giallorossi oferece 7 milhões de euros (R$ 46 milhões) pelo atleta de 24 anos, que tem vínculo com os Millonarios até junho, enquanto o River Plate deseja receber, pelo menos, 9 milhões de euros (R$ 60 milhões).
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Caso as equipes não cheguem a um denominador comum pelo jogador, que é titular também com Lionel Scaloni na seleção da Argentina, Montiel poderá deixar o River Plate de graça.

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