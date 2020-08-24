Roma não desiste de Smalling e negocia com United compra do atleta

A Roma segue interessada no zagueiro Chris Smalling, que atuou na Giallorossi emprestado pelo Manchester United na última temporada, mas que voltou ao clube inglês com o término da época. No entanto, o time da capital italiana voltou a negociar com os Diabos Vermelhos para ter o defensor.Segundo informações da "Gazzetta dello Sport", a Roma fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra ao final da temporada. Ao todo, somando valores da cessão e da transferência em definitivo, os italianos desembolsariam 17 milhões de euros (R$ 112 milhões) pelo jogador.