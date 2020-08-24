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futebol

Roma não desiste de Smalling e negocia com United compra do atleta

Defensor atuou no clube da capital italiana na última temporada e se destacou...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 17:03
Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
A Roma segue interessada no zagueiro Chris Smalling, que atuou na Giallorossi emprestado pelo Manchester United na última temporada, mas que voltou ao clube inglês com o término da época. No entanto, o time da capital italiana voltou a negociar com os Diabos Vermelhos para ter o defensor.Segundo informações da "Gazzetta dello Sport", a Roma fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra ao final da temporada. Ao todo, somando valores da cessão e da transferência em definitivo, os italianos desembolsariam 17 milhões de euros (R$ 112 milhões) pelo jogador.
Na última temporada, Smalling fez 37 jogos, sendo 36 deles como titular. O inglês de 30 anos foi um dos destaques da equipe de Paulo Fonseca, que se classificou à Liga Europa.

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