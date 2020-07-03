Roma joga mal e perde para a Udinese no estádio Olímpico

Nesta quinta, a Roma foi derrotada pela Udinese, no estádio Olímpico por 2 a 0, com gols de Kevin Lasagna e Nestorovski. Com a derrota, a equipe da capital segue na quinta posição com 48 pontos. Já o time dirigido por Luca Gotti assumiu a décima quarta colocação, com 31 pontos, seis a mais que o Lecce, primeira equipe da zona de rebaixamento do Calcio.
Na próxima rodada, a Udinese recebe o Genoa, às 14h30 (horário de Brasília), no domingo, no Friuli. A Roma, por sua vez, joga na segunda, contra o Napoli, às 16h45 (horário de Brasília), no San Paolo.
Udinese abre o placarLogo no inicio da partida, a Roma foi com tudo para o ataque e tentou dominar a Udinese. Aos 4, Kalinic recebeu na área, mas desperdiçou grande oportunidade, ao chutar a bola por cima do travessão. No entanto, aos 12, Lasagna chegou com velocidade pela esquerda, cruzou na área para Rodrigo De Paul pegar mal na bola. A pelota sobrou para o italiano que colocou no fundo das redes do goleiro Mirante.
Expulsão após jogada violentaAos 22, Lasagna, o grande destaque da partida, apareceu novamente e perdeu uma grande chance ao chutar no ângulo direito. O arqueiro da Roma fez uma brilhante defesa e impediu o segundo gol. Já aos 30, Perotti de uma entrada dura no zagueiro Rodrigo Becão e recebeu o cartão vermelho do árbitro Guida. Logo em seguida, Federico Fazio acertou a trave ao disparar um balaço contra o gol de Musso.
Nestorovsk sacramenta vitória dos visitantesApesar da expulsão, a Roma foi com tudo para o ataque em busca do empate, porém sem inspiração e de maneira desorganizada. Aos 25, Teodorczyk recebeu um ótimo lançamento, tirou do goleiro e marcou, mas o juiz anulou o gol. Já aos 32, em rápida jogada de contra-ataque, Rodrigo De Paul deu um lindo passe para Nestorovsk, que com facilidade, ampliou o placar para os visitantes e sacramentou a boa vitória da Udinese.