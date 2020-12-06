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Roma joga boa parte do jogo com um a menor, pressiona, mas não consegue vencer Sassuolo em casa

Equipe visitante fez uma boa primeira etapa, mas os mandantes melhoraram desde a expulsão do atacante espanhol. Empate não ajuda nenhum dos times na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 12:56

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 12:56

Crédito: Roma e Sassuolo fizeram uma partida marcada por muita vontade das duas equipes (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Roma e Sassuolo não conseguiram movimentar o placar no Estádio Olímpico e o duelo terminou empatado em 0 a 0. Os mandantes tiveram amplo domínio do jogo, principalmente na segunda etapa, apesar de ter tido Pedro expulso aos 40 minutos do segundo tempo. Visitantes não criaram muitas oportunidades na partida.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
FALTOU MIRAO primeiro tempo foi muito movimentado e as duas equipes procuraram o gol a todo momento, mas a pontaria não estava em dia. Locatelli e Djuricic tiveram as melhores chances do Sassuolo, mas o camisa 73 finalizou para fora aos 13 minutos, enquanto o atacante parou em Mirante. Já a Roma não teve um chute no alvo, mas conseguiu chegar com perigo com Pedro e Mkhitaryan.
MENOS UMAinda no primeiro tempo, Pedro foi expulso e desfalcou a Roma aos 40 minutos. No entanto, a equipe da casa melhorou na segunda etapa e conseguiu chegar mais ao ataque do que o adversário e não deu espaços para o Sassuolo. A melhor chance da partida veio aos 13 minutos após Dzeko aproveitar jogada de Spinazzola, mas parar na trave.
MAIS PRESSÃOMesmo com 10 em campo, a Roma teve amplo domínio na segunda etapa. Aos 27, Dzeko dominou de fora da área, girou e finalizou pela linha de fundo. No ataque seguinte, Mkhitaryan fez jogada individual, mas também chutou para sem direção ao gol. Aos 33, o bósnio recebeu pase do armênio, mas parou em boa defesa de Pegolo.

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