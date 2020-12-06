Roma joga boa parte do jogo com um a menor, pressiona, mas não consegue vencer Sassuolo em casa

Crédito: Roma e Sassuolo fizeram uma partida marcada por muita vontade das duas equipes (FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Roma e Sassuolo não conseguiram movimentar o placar no Estádio Olímpico e o duelo terminou empatado em 0 a 0. Os mandantes tiveram amplo domínio do jogo, principalmente na segunda etapa, apesar de ter tido Pedro expulso aos 40 minutos do segundo tempo. Visitantes não criaram muitas oportunidades na partida.

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FALTOU MIRAO primeiro tempo foi muito movimentado e as duas equipes procuraram o gol a todo momento, mas a pontaria não estava em dia. Locatelli e Djuricic tiveram as melhores chances do Sassuolo, mas o camisa 73 finalizou para fora aos 13 minutos, enquanto o atacante parou em Mirante. Já a Roma não teve um chute no alvo, mas conseguiu chegar com perigo com Pedro e Mkhitaryan.

MENOS UMAinda no primeiro tempo, Pedro foi expulso e desfalcou a Roma aos 40 minutos. No entanto, a equipe da casa melhorou na segunda etapa e conseguiu chegar mais ao ataque do que o adversário e não deu espaços para o Sassuolo. A melhor chance da partida veio aos 13 minutos após Dzeko aproveitar jogada de Spinazzola, mas parar na trave.