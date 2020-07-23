Roma goleia o SPAL, fora de casa, com dois gols de Bruno Peres

Depois de deixar a vitória escapar na última rodada nos últimos minutos, a Roma voltou a vencer, e venceu bem. Jogando fora de casa, o time da capital enfrentou o SPAL e ganhou por 6 a 1. O destaque da partida ficou por conta do brasileiro Bruno Peres, ex-Santos e São Paulo.
A Roma abriu o placar aos Kalinic, que aproveitou bate e rebate dentro da área e marcou no rebote. O time da casa se impôs e chegou ao empate com um belo gol de cabeça de Cerri, em levantamento de Valdifiori. O time de Paulo Fonseca voltou a ficar na frente com Carles Pérez e ampliou com Kolarov.
A partir daí começou o show de Bruno Peres, que foi titular e grande destaque da partida. Aos sete minutos do segundo tempo, Zappacosta foi na linha de fundo e tocou para o brasileiro. Após erro da marcação, Bruno Peres bateu forte e marcou. O segundo do lateral foi depois de outro passe de Zappacosta.
O jovem Nicolò Zaniolo, de 21 anos, foi quem fechou o placar, já nos últimos minutos, partindo de trás do meio-campo e enfileirando a marcação do time da casa.