Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Roma goleia o SPAL, fora de casa, com dois gols de Bruno Peres

Lateral-direito brasileiro é titular e termina a partida como destaque do clube da capital...
LanceNet

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 22:35

Crédito: Divulgação / Roma
Depois de deixar a vitória escapar na última rodada nos últimos minutos, a Roma voltou a vencer, e venceu bem. Jogando fora de casa, o time da capital enfrentou o SPAL e ganhou por 6 a 1. O destaque da partida ficou por conta do brasileiro Bruno Peres, ex-Santos e São Paulo.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
A Roma abriu o placar aos Kalinic, que aproveitou bate e rebate dentro da área e marcou no rebote. O time da casa se impôs e chegou ao empate com um belo gol de cabeça de Cerri, em levantamento de Valdifiori. O time de Paulo Fonseca voltou a ficar na frente com Carles Pérez e ampliou com Kolarov.
A partir daí começou o show de Bruno Peres, que foi titular e grande destaque da partida. Aos sete minutos do segundo tempo, Zappacosta foi na linha de fundo e tocou para o brasileiro. Após erro da marcação, Bruno Peres bateu forte e marcou. O segundo do lateral foi depois de outro passe de Zappacosta.
O jovem Nicolò Zaniolo, de 21 anos, foi quem fechou o placar, já nos últimos minutos, partindo de trás do meio-campo e enfileirando a marcação do time da casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados