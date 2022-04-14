Roma goleia Bodo/Glimt e avança às semifinais da Conference League

A Roma goleou o Bodo/Glimt em casa, pelas quartas da Conference League, pelo placar de 4 a 0 e avançou para as semifinais da competição. O meia Nicoló Zaniolo foi o grande destaque do jogo, marcando três gols e Tammy Abraham completou a goleada. Os italianos tinham perdido por 2 a 1 na ida, na Noruega.ABRINDO A CONTA CEDO​Logo aos cinco minutos do 1° tempo, a Roma abriu o placar com Tammy Abraham pegando rebote. Os romanistas tiveram duas chances para marcar o segundo gol em menos de um minuto: Aos 15' Mikhitaryan bateu firme, mas a bola foi para fora por muito pouco. Logo em seguida, Abraham recebeu na área, mas também errou o alvo.

O SHOW DE ZANIOLO​O meia, que estava totalmente inspirado, marcou seu primeiro gol batendo cruzado, após receber passe de Pellegrini na área, aos 24 minutos. Logo depois, Zaniolo fintou um marcador e mandou por cima do travessão. Na marca dos 29', o camisa 22 romanista recebeu na área e deu uma bela cavadinha para encobrir o goleiro. Já no 2° tempo, bem no começo, o jovem Giallorosso ainda fez o quarto da Roma e seu terceiro no jogo, ao fazer uma boa jogada individual e bater bonito no ângulo, dando números finais à goleada.

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PRÓXIMO DESAFIOA Roma enfrentará o Leicester City na semifinal da Conference League. Os jogos acontecem entre o final de abril e o início de maio.