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futebol

Roma está próxima de vender Kolarov para Inter de Milão

Antonio Conte quer reforçar o lado esquerdo do elenco e está próximo de contratar mais um atleta com vasta experiência na Premier League. Jogador está com 34 anos...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 10:39

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 10:39
Crédito: Vincenzo Pinto / AFP
A Inter de Milão está próxima de acertar a contratação do lateral esquerdo Kolarov, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. A equipe nerazzurri está nos estágios finais da negociação com a Roma, atual clube do atleta, e a operação deve ser finalizada por 1,4 milhão de euros (R$ 9 milhões). O sérvio está com 34 anos e entraria em seu último ano de vínculo com o clube da capital.
Antonio Conte espera reforçar seu plantel para esta temporada e já acertou as contratações de Hakimi e Barella com o objetivo de fazer frente à Juventus pela busca do título do Campeonato Italiano. Além disso, Kolarov é mais um nome com vasta experiência na Premier League, após anos no Manchester City, a se juntar ao clube italiano.O veterano atuou bastante na última temporada com a camisa da Roma e participou de 42 jogos da equipe, sendo responsável por marcar sete gols e dar cinco assistências. Será o terceiro clube italiano que Kolarov irá defender na carreira, mas o tempo de contrato não foi divulgado.

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