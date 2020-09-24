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futebol

Roma está em negociações pela contratação de Borja Mayoral

Atacante pertence ao Real Madrid, mas passou os últimos dois anos emprestado ao Levante. Espanhol vislumbra possibilidade de permanecer em caso de saída de Jovic...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:06

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 10:06
Crédito: Borja Mayoral atrai interesse da Roma e outros clubes da Europa (AFP
O futuro do atacante Borja Mayoral pode ser a Roma, de acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio. Com contrato até 2021 com o Real Madrid, os clubes estão negociando a transferência, embora diversos interessados tenham surgido nas últimas semanas. Apesar das sondagens, o atleta de 23 anos também vislumbra a permanência caso Jovic deixe a equipe.
Caso o sérvio deixe o clube merengue, Mayoral poderia ser uma opção para entrar no lugar de Benzema, embora a concorrência no setor ofensivo seja grande. Em alguns times, como a Roma, que pode perder o Dzeko ainda nesta janela, a titularidade do espanhol seria mais provável. O entorno do jogador não nega uma possível transferência para a Itália.
As informações apontam que os merengues pretendem pedir cerca de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) e quer manter 50% dos direitos econômicos do espanhol. Mayoral está em posição confortável caso fique, pois pode ter a chance de renovar seu contrato, ou caso saia, podendo escolher seu destino e sonhando com um regresso ao gigante europeu.

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