Roma está em negociações pela contratação de Borja Mayoral

Crédito: Borja Mayoral atrai interesse da Roma e outros clubes da Europa (AFP

O futuro do atacante Borja Mayoral pode ser a Roma, de acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio. Com contrato até 2021 com o Real Madrid, os clubes estão negociando a transferência, embora diversos interessados tenham surgido nas últimas semanas. Apesar das sondagens, o atleta de 23 anos também vislumbra a permanência caso Jovic deixe a equipe.

Caso o sérvio deixe o clube merengue, Mayoral poderia ser uma opção para entrar no lugar de Benzema, embora a concorrência no setor ofensivo seja grande. Em alguns times, como a Roma, que pode perder o Dzeko ainda nesta janela, a titularidade do espanhol seria mais provável. O entorno do jogador não nega uma possível transferência para a Itália.