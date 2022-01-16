Roma encerra sequência ruim e bate o Cagliari no Campeonato Italiano

Após derrotas para Milan e Juventus nas últimas duas rodadas, a Roma, enfim, voltou a vencer no Campeoanto Italiano. Neste domingo, o time de José Mourinho bateu o Cagliari por 1 a 0, com gol de Sérgio Oliveira, de pênalti. Com o resultado no Estádio Olímpico, a equipe da capital chegou a sexta colocação, com 35 pontos.+ Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United

A Roma começou na pressão sobre os adversários e logo aos cinco minutos o árbitro assinalou um pênalti para o time da casa. Contudo, após revisão do VAR, a penalidade foi anulada. Aos 13', a primeira chegada de perigo da equipe de José Mourinho. Após cruzamento de Maitland-Niles, Tammy Abraham cabeceou, mas Cragno defendeu.

Aos 30', o árbitro assinalou outro pênalti para a Roma, após a bola tocar na mão do zagueiro do Cagliari dentro da área. Após confirmação do VAR, Sérgio Oliveira bateu e converteu, colocando o time da casa em vantagem. O Cagliari teve poucas chances na etapa inicial e não assustou o goleiro Rui Patrício.

+ Clássico entre Bétis e Sevilla é suspenso na Copa do Rei da Espanha após jogador ser atingido por barra

Já na etapa final, a Roma manteve o domínio da partida, e deu poucas chances dos adversários tentarem o empate. Aos 20' Veretout arriscou chute e quase ampliou o marcador, mas Cragno defendeu em dois tempos. Aos 29', Zaniolo quase fez, mas o chute passou pela direita do gol. Nos minutos finais, a Roma só administrou a vitória até o apito final.