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futebol

Roma empata nos acréscimos contra Sassuolo pelo Campeonato Italiano

Time de Mourinho se livra de derrota fora de casa com gol no fim...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 17:35
Sassuolo e Roma ficaram no empate em 2 a 2, neste domingo, no MAPEI Stadium, pela vigésima quinta rodada do Campeonato Italiano. A equipe de José Mourinho está na sétima colocação com 40 pontos, uma posição abaixo e dois pontos a menos que a rival Lazio, que é a última na zona de classificação para as competições europeias. O Sassuolo é o décimo segundo colocado na tabela.
Confira a classificação do Campeonato ItalianoO primeiro tempo foi bem equilibrado com chances para os dois lados com Tammy Abraham criando oportunidades pela Roma e Berardi para o Sassuolo. Aos 33 minutos, Abraham teve um go anulado, após impedimento. Nos acréscimos foi marcado pênalti para os visitantes após toque de mão. Abraham cobrou no meio do gol e converteu.Na etapa complementar, o Sassuolo empatou logo aos dois minutos com gol contra de Smalling, e aos 28 minutos, os mandantes conseguiram a virada, com gol de Traore, que acertou o canto direito do goleiro após bom cruzamento. Ainda teve uma pequena confusão após entrada de Kumbulla em Berardi. Mas aos 48 minutos após escanteio, Cristante cabeceou, e Lopez tirou, mas a bola já estava dentro do gol. 2 a 2.
A Roma volta a campo no próximo sábado, 19, contra o Hellas Verona e o Sassuolo no domingo, dia 20, contra a Inter.
Crédito: Cristantemarcoudecabeçaparaempatarnofim(Divulgação/ASRoma

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