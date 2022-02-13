Roma empata nos acréscimos contra Sassuolo pelo Campeonato Italiano

Sassuolo e Roma ficaram no empate em 2 a 2, neste domingo, no MAPEI Stadium, pela vigésima quinta rodada do Campeonato Italiano. A equipe de José Mourinho está na sétima colocação com 40 pontos, uma posição abaixo e dois pontos a menos que a rival Lazio, que é a última na zona de classificação para as competições europeias. O Sassuolo é o décimo segundo colocado na tabela.

Confira a classificação do Campeonato ItalianoO primeiro tempo foi bem equilibrado com chances para os dois lados com Tammy Abraham criando oportunidades pela Roma e Berardi para o Sassuolo. Aos 33 minutos, Abraham teve um go anulado, após impedimento. Nos acréscimos foi marcado pênalti para os visitantes após toque de mão. Abraham cobrou no meio do gol e converteu.Na etapa complementar, o Sassuolo empatou logo aos dois minutos com gol contra de Smalling, e aos 28 minutos, os mandantes conseguiram a virada, com gol de Traore, que acertou o canto direito do goleiro após bom cruzamento. Ainda teve uma pequena confusão após entrada de Kumbulla em Berardi. Mas aos 48 minutos após escanteio, Cristante cabeceou, e Lopez tirou, mas a bola já estava dentro do gol. 2 a 2.